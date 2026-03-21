پرزیدنت بارزانی: نوروز آتشی برای خودباوری، آزادی و عدم تسلیم در دل هر کورد است
کونفدراسیون کوردهای مهاجر با مشارکت هزاران کورد مقیم خارج از کوردستان، جشن باشکوهی را در شهر بُن آلمان برگزار کرد. در این مراسم، پرزیدنت بارزانی از طریق یک پیام ویدئویی خطاب به حاضران سخنرانی کرد.
امروز شنبه، ۲۱ مارس ۲۰۲۶، پرزیدنت بارزانی در این جشن مردمی اعلام کرد: ملت کورد هیچگاه از حقوق مشروع خود دست نکشیده است. نوروز آتشی برای خودباوری، آزادی و سربلندی در دل هر فرد کورد است.
پرزیدنت بارزانی افزود: نوروز تنها نو شدن طبیعت یا یک رویداد همزمان نیست، بلکه برای کوردستانیها نماد آزادی، حیات دوباره، قیام و امید به فرارسیدن روزی نو است.
پرزیدنت بارزانی همچنین تاکید کرد، " به آینده ملت کورد بسیار امیدوارم و پیروزی از آن ماست."
متن کامل سخنرانی پرزیدنت بارزانی در جشن نوروزی شهر بُن:
از صمیم قلب دوست داشتم در این جشن پرشور در کنار شما باشم، اما به دلیل شرایط موجود نتوانستم شخصاً حضور پیدا کنم.
نوروز تنها نو شدن طبیعت نیست، بلکه برای کوردستانیها نشانهی آزادی و زندگی دوباره است؛ نماد آغازی نو، برخاستن و امید به روزی تازه. نوروز امید ملتی است که هیچگاه از حقوق خود نگذشته است. ۲۷۰۰ سال است که آتش نوروز در دل هر فرد کورد شعلهور است و این پیامی برای جهانیان است که این ملت دارای اراده است و هیچ ستمگری نتوانسته این اراده را متوقف کند. نوروز آتشی برای خودباوری، آزادی و عدم تسلیم در دل هر کورد است.
کوردستانیهای عزیز، ما کوردها در هر کجای جهان که باشیم؛ چه در کوردستان، چه در اروپا، آمریکا یا هر جای دیگر، یک پیام جهانی ما را متحد میکند و آن هویت کوردبودن و عشق به آزادی است.
از دیدن این جمعیت عظیم در شهر بُن بسیار خرسندم؛ این نشانهی همصدایی و اتحاد است. این ثابت میکند که کوردها در هر کجا باشند، میتوانند با یک دل و یک صدا برای حقوق و هویت خود در کنار هم بایستند. این راه درست ازادی است. از شما میخواهم این اتحاد را حفظ کنید. ما در عصری زندگی میکنیم که چشمان جهان به سوی کوردهاست؛ اگر ما متحد و پشتیبان یکدیگر باشیم، مطمئن باشید جهان نیز دوست و حامی ما خواهد بود.
کشورهای اروپایی خانه دوم کوردهای هر چهار بخش کوردستان شدهاند، اما میدانم دل شما با خاک وطن است. از شما میخواهم فرزندانتان از زبان و فرهنگ کوردی بریدە نشوند. هر کوردی که در خارج زندگی میکند، باید سفیری برای ملت خود و نمونهای از تمدن و ارزشهای ملیاش باشد. به قوانین کشورهایی که در آن زندگی میکنید و برای شما پناهگاه بودهاند، احترام بگذارید.
کوردستانیهای گرامی، خواهران و برادران عزیز؛ جای خوشحالی است که غرب کوردستان (روژآوا) از فجایع و سختیها مصون ماند. امیدوارم به حقوق و خواستههای کوردها در سوریه احترام گذاشته شود. ما از فرآیند صلح در ترکیە حمایت میکنیم و امیدواریم به نتایج خوبی منجر شود که به نفع همه باشد. در حال حاضر که جهان پر از تغییرات بزرگ است و متأسفانه منطقه ما با جنگ و تنش روبهروست، پیام ملت کورد همواره صلح و آرامش بوده است. تمام تلاش ما بر این بوده که اقلیم کوردستان بخشی از این جنگ و تنشها نباشد. امیدواریم خواهران و برادران ما در شرق کوردستان (روژهلات) و همچنین در اقلیم کوردستان از گزند جنگها در امان بمانند.
در پایان، بار دیگر عید نوروز را به شما تبریک میگویم و سالی خوش و سرشار از سعادت برایتان آرزومندم. از شما میخواهم مانند خواهر و برادر پشتیبان هم باشید و ارزشها و پرنسیپهای ملی را فراتر از هرگونه مصلحت، تفکر و ایدئولوژی قرار دهید. ما در کوردستان امید زیادی به توانایی و تأثیرگذاری کوردهای مقیم خارج برای تقویت و شناساندن آرمان مشروع ملت کورد به جهانیان داریم. نوروز و سالی خوش برایتان آرزو دارم؛ به آینده ملت کورد بسیار امیدوارم و پیروزی از آنِ ماست.
درود بر روان پاک شهدای راه آزادی در هر کجا که هستند. لازم میدانم از کنفدراسیون کوردستان برای زحماتی که کشیدهاند تشکر کنم. نوروزتان پیروز و همواره در خیر و خوشی باشید.