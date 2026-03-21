بیانیه مشترک ۲٢ کشور درباره وضعیت تنگه هرمز؛ محکومیت ایران
بیشتر از ٢٠ کشور در بیانیەای مشترک حملات اخیر ایران به کشتیهای تجاری در خلیج، حملات به زیرساختهای غیرنظامی از جمله تأسیسات نفت و گاز و مسدود کردن عملی تنگه هرمز توسط نیروهای ایرانی را "بە شدت" محکوم کردند.
در بیانیە مشترک این کشورها کە امروز شنبه، ۲۱ مارس ۲۰۲۶ منتشر شد، آمدە است: ما نگرانی عمیق خود را نسبت به تشدید تنشها ابراز میکنیم و از ایران میخواهیم فوراً تهدیدات، مینگذاریها، حملات پهپادی و موشکی و تمامی تلاشهای دیگر برای مختل کردن حرکت کشتیرانی تجاری در این تنگه را متوقف کرده و به قطعنامه شماره ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد پایبند باشد.
امارات متحدە عربی، بحرین، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، ژاپن، کانادا، کره جنوبی، نیوزیلند، دانمارک، لتونی، اسلوونی، استونی، نروژ، سوئد، فنلاند، جمهوری چک، رومانی و لیتوانی، کشورهای هستند کە این درخواستها را از جمهوری اسلامی ایران دارند.
همچنین تأکید شده است که آزادی کشتیرانی دریایی، یک اصل اساسی در قوانین بینالمللی و کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد است و از سوی دیگر پیامدهای رفتار ایران بر تمامی ملتهای جهان، بهویژه اقشار آسیبپذیر، تأثیر میگذارد.
این کشورها آمادگی خود را برای مشارکت در تلاشهای مناسب جهت تضمین عبور امن کشتیها از تنگه هرمز اعلام کرده و از تعهد کشورهایی که در برنامهریزیهای اولیه برای این موضوع مشارکت دارند، استقبال کردند.