31 دقیقه پیش

"شورای صلح" به ریاست دونالد ترامپ، پیشنهادی کتبی به جنبش حماس ارائه داده است که در آن سازوکارهای خلع سلاح در برابر عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی و آغاز بازسازی نوار غزه مشخص شده است.

خبرگزاری رویترز به نقل از چندین منبع آگاه فاش کرد، شورای صلح به رهبری دونالد ترامپ، در این طرح کتبی از حماس خواسته است سلاح‌های خود را زمین بگذارد.

طبق گزارش این آژانس، پیشنهاد مذکور در جریان نشست‌های هفته گذشته در قاهره به حماس ارائه شده است؛ نشست‌هایی که با حضور (نیکولای ملادینوف) نماینده عالی شورای صلح در امور غزه و (آریه لایتستون) مشاور ارشد ترامپ برگزار شد.

بر اساس طرح ترامپ، در ازای خلع سلاح کامل حماس، نیروهای اسرائیلی از نوار غزه عقب‌نشینی کرده و یک پروژه بزرگ بازسازی آغاز خواهد شد.

همزمان (ملادینوف) در پیامی به مناسبت عید فطر اعلام کرد: اکنون موضوع روی میز است و نیاز به یک تصمیم شفاف دارد؛ آن هم دست کشیدن کامل حماس و گروه‌های مسلح از سلاح، بدون هیچ استثنایی است.

منابع آگاه اشاره کردند، آمریکا به عنوان مشوق، پیشنهاد عفو عمومی برای رهبران حماس و تأمین ۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را داده است که بخشی از آن توسط کشورهای حوزه خلیج تضمین شده است. در مقابل، جنبش حماس اعلام کرده است که اولویت فعلی آن‌ها توقف جنگ و محافظت از غیرنظامیان است، نه دست کشیدن از سلاح و اجرای هر طرحی از این دست نیازمند مذاکرات دقیق است.

این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که آمارها نشان‌دهنده کشته شدن بیش از ۷۲ هزار فلسطینی و مجروح شدن ۱۷۲ هزار نفر از زمان آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳ است، علاوه بر آنکه ۹۰ درصد زیرساخت‌های منطقه ویران شده است.