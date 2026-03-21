رمزگشایی از نقشه ترامپ؛ جزییات طرح شش مادهای واشینگتن برای توافق با تهران
در حالی که سه هفته از آغاز درگیریهای نظامی میگذرد، گزارشهای رسیده از واشینگتن حاکی از آن است که دولت ترامپ چرخش به سمت فاز دیپلماتیک را آغاز کرده است.
وبگاه آمریکایی (آکسیوس) روز شنبه ۳ فروردین ۱۴۰۵ در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع آگاه فاش کرد که تیم ترامپ در حال تدوین چارچوبی جامع برای مذاکرات احتمالی صلح با جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس این گزارش، جرد کوشنر و استیو ویتکوف به عنوان فرستادگان ویژه دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، مأموریت یافتهاند تا پیشنویس شروط واشینگتن برای هرگونه توافق آتی را نهایی کنند. اگرچه طی روزهای اخیر تماس مستقیمی میان تهران و واشینگتن برقرار نشده، اما بازیگران منطقهای و بینالمللی همچون مصر، قطر و بریتانیا نقش پل ارتباطی را ایفا کرده و پیامهای مکتوب و شفاهی را میان طرفین ردوبدل میکنند.
منابع آگاه میگویند، قاهره و دوحه به مقامات آمریکایی و اسرائیلی اطلاع دادهاند که تهران برای آغاز مذاکره، شروط سنگینی را روی میز گذاشته است. کلیدیترین مطالبات ایران عبارتند از، توقف دائمی جنگ و خروج از وضعیت نظامی، ارائه تضمینهای عینی مبنی بر عدم تکرار حملات و پرداخت خسارات و غرامتهای مالی ناشی از درگیریهای اخیر.
بسته پیشنهادی آمریکا؛ ۶ شرط عبور از بحران
مقامات واشینگتن با این پیشفرض که فشارها تهران را به پای میز مذاکره خواهد کشاند، مجموعهای از شروط ششگانه را تدوین کردهاند که محورهای اصلی آن شامل این موارد است؛ تعلیق کامل برنامه موشکی به مدت ۵ سال، کاهش سطح غنیسازی اورانیوم به صفر درصد، غیرفعالسازی نهایی تاسیسات هستهای در نطنز، اصفهان و فردو، پذیرش پروتکلهای نظارتی شدید بر ساخت و بهکارگیری سانتریفیوژها، امضای پیمان کنترل تسلیحات منطقهای (محدود شدن تعداد موشکهای ایران به حداکثر ۱۰۰۰ فروند) و قطع کامل حمایتهای مالی از گروههای حزبالله لبنان، حوثیهای یمن و حماس.
یکی از نکات قابل توجه در این گزارش، انعطاف تاکتیکی تیم ترامپ برای پیشبرد مذاکرات است. در حالی که ترامپ صراحتاً پرداخت هرگونه "غرامت" را رد کرده، مشاوران او پیشنهاد دادهاند برای حفظ اعتبار سیاسی تهران و قابلقبول کردن توافق در داخل ایران، از واژگان جایگزین استفاده شود.
به طور مشخص، واشینگتن تمایل دارد به جای عنوان "غرامت"، از فرمول "آزادسازی داراییهای بلوکه شده" استفاده کند تا همزمان مسیر برای توافق هموار شده و از بنبست فعلی خارج شوند.