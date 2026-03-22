دولت عراق این حملات را «اقدامات تروریستی» خواند و نسبت به پیامدهای بین‌المللی آن هشدار داد

2 ساعت پیش

سخنگوی فرمانده‌ی کل نیروهای مسلح عراق از ادامه‌ی تحقیقات درباره‌ی حملات به نمایندگی‌های دیپلماتیک خبر داد و تأکید کرد این اقدامات به وجهه بین‌المللی کشور آسیب می‌زند.

صباح نعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، یکشنبه ۲۲ مارس ۲۰۲۶ (۲ فروردین ۱۴۰۵)، اعلام کرد تحقیقات درباره‌ی حملات اخیر به نمایندگی‌های دیپلماتیک و سفارتخانه‌ها همچنان ادامه دارد.

وی در گفت‌وگو با رسانه‌های عراقی تأکید کرد این حملات از سوی شورای عالی قضایی عراق در چارچوب «اقدامات تروریستی» و بر اساس قانون شماره ۱۳ سال ۲۰۰۵ طبقه‌بندی شده‌اند.

صباح نعمان با محکوم کردن این حملات گفت: «چنین اقداماتی جایگاه دیپلماتیک عراق را تضعیف کرده و موجب شرمساری دولت در برابر جامعه بین‌المللی می‌شود.»

او همچنین تأکید کرد دولت عراق در سال‌های اخیر تلاش کرده جایگاه بین‌المللی خود را بازسازی کند و نقش فعالی در حل بحران‌های منطقه‌ای ایفا نماید. به گفته‌ی وی، ریاست عراق بر برخی نشست‌های مهم عربی و بین‌المللی نشان‌دهنده‌ی افزایش اعتماد جهانی به این کشور است.

در خصوص وضعیت منطقه، سخنگوی نظامی عراق با اشاره به هشدارهای محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر این کشور، اعلام کرد هرگونه بی‌ثباتی امنیتی در منطقه پیامدهای منفی گسترده‌ای برای همه کشورها خواهد داشت.

وی در پایان افزود به‌دلیل حساسیت تحقیقات، در حال حاضر امکان انتشار جزئیات بیشتر درباره‌ی عاملان این حملات وجود ندارد.