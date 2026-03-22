رایزنی عراق و عمان برای کاهش تنشها و بازگرداندن ثبات به منطقه
بغداد و مسقط بر تشدید تلاشهای دیپلماتیک برای پایان جنگ تأکید کردند
وزرای امور خارجهی عراق و عمان در گفتوگویی تلفنی، آخرین تحولات منطقه را بررسی کرده و بر ضرورت افزایش تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ و بازگرداندن ثبات به خاورمیانه تأکید کردند.
وزارت امور خارجهی عراق اعلام کرد که روز یکشنبه، ۲۲ مارس ۲۰۲۶، فؤاد حسین، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجهی این کشور، در تماس تلفنی با بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجهی سلطنت عمان، دربارهی تحولات اخیر منطقه گفتوگو کرده است.
در این رایزنی، دو طرف به بررسی پیامدهای ادامهی جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران پرداخته و تأکید کردند که تداوم این درگیریها، منطقه را با وضعیت بیثباتی فزایندهای مواجه کرده است.
بر اساس بیانیهی وزارت خارجهی عراق، دو طرف هشدار دادند که گسترش جنگ و افزایش تنشها، تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات کشورهای حوزهی خلیج فارس بهشمار میرود و میتواند پیامدهای منفی گستردهای برای امنیت منطقهای در پی داشته باشد.
همچنین در این گفتوگو به آمادگیها برای برگزاری نشست وزرای خارجهی کشورهای عربی اشاره شد و طرفین بر اهمیت هماهنگی و اتخاذ مواضع مشترک در راستای کاهش تنشها تأکید کردند.
در پایان، وزرای خارجهی عراق و عمان بر ضرورت تشدید تلاشهای دیپلماتیک و آغاز روندی سیاسی برای پایان دادن به جنگ تأکید کرده و بازگشت صلح و ثبات به منطقه را هدف اصلی این اقدامات دانستند.