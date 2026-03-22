تأکید بر تقویت روابط اربیل–واشنگتن و ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان

2 ساعت پیش

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و نماینده‌ی ایالات متحده در سازمان ملل متحد در گفت‌وگویی تلفنی، آخرین تحولات اقلیم کوردستان، عراق و خاورمیانه را بررسی کرده و بر ضرورت تقویت روابط دوجانبه و کاهش فشارهای اقتصادی از طریق ازسرگیری صادرات نفت تأکید کردند.

دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد که روز یکشنبه ۲۲ مارس ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در تماس تلفنی با مایکل والتز، نماینده‌ی ایالات متحده در سازمان ملل متحد، درباره‌ی تحولات اخیر اقلیم کوردستان، عراق و منطقه خاورمیانه گفت‌وگو کرد.

بر اساس بیانیه‌ی منتشرشده، دو طرف در این تماس به بررسی پیامدهای بحران اقتصادی بر اقلیم کوردستان و عراق پرداخته و راهکارهای کاهش فشارهای مالی را مورد بحث قرار دادند. در همین چارچوب، موضوع ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان از طریق خط لوله به ترکیه به‌عنوان یکی از راهکارهای مهم برای بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش بار مالی مورد توجه قرار گرفت.

همچنین مسرور بارزانی و مایکل والتز بر اهمیت تقویت روابط میان ایالات متحده و اقلیم کوردستان تأکید کرده و گسترش همکاری‌ها و هماهنگی‌های مشترک را برای مقابله با چالش‌های پیش‌رو ضروری دانستند.

این گفت‌وگو در شرایطی انجام می‌شود که اقلیم کوردستان و عراق با فشارهای اقتصادی فزاینده و هم‌زمان با تحولات امنیتی و سیاسی گسترده در سطح منطقه مواجه هستند.