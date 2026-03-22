حملات هوایی و پهپادی به پایگاههای حشد شعبی در عراق
هدف قرار گرفتن مراکز نظامی در بابل و افزایش تنشها در اطراف فرودگاه بغداد
منابع امنیتی عراق از وقوع چندین حملهی هوایی و پهپادی به پایگاههای حشد شعبی در استان بابل خبر دادند؛ همزمان یک مرکز پشتیبانی دیپلماتیک وابسته به سفارت آمریکا در فرودگاه بغداد نیز هدف حمله قرار گرفت.
منابع امنیتی عراق اعلام کردند که روز یکشنبه ۲۲ مارس ۲۰۲۶، چندین حملهی هوایی و پهپادی پایگاههای وابسته به حشد شعبی را در منطقه «جرف الصخر» در استان بابل هدف قرار داده است.
بر اساس گزارشها، در این حملات سهگانه، مواضع گروه «کتائب حزبالله» مورد هدف قرار گرفت، اما به دلیل تخلیهی قبلی این پایگاهها، تلفات جانی گزارش نشده است.
در تحولی همزمان، یک مرکز پشتیبانی دیپلماتیک وابسته به سفارت ایالات متحده در محوطهی فرودگاه بینالمللی بغداد نیز هدف حمله قرار گرفت. منابع امنیتی همچنین از آغاز روند تخلیه این مرکز و انتقال کارکنان آمریکایی به خارج از عراق خبر دادهاند.
در واکنش به این تحولات، وزارت امور خارجهی آمریکا اعلام کرد که در حال بازبینی مستمر تدابیر امنیتی برای حفاظت از جان کارکنان خود در عراق است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه، عراق به یکی از کانونهای گسترش تنش تبدیل شده است. گروههای مسلح وابسته به «مقاومت اسلامی در عراق» بهطور روزانه با استفاده از پهپاد و موشک، منافع آمریکا را هدف قرار میدهند.
در مقابل، پنتاگون نیز برای نخستینبار تأیید کرده است که بالگردهای نظامی آمریکا حملاتی را علیه این گروهها انجام دادهاند.
این حملات در شرایطی صورت میگیرد که گروه کتائب حزبالله عراق پیشتر مهلتی پنجروزه برای توقف حملات به سفارت آمریکا تعیین کرده و آن را مشروط به توقف حملات اسرائیل به لبنان و خروج نیروهای اطلاعاتی آمریکا از بغداد کرده بود؛ با این حال، تداوم حملات متقابل نشان میدهد که وضعیت امنیتی عراق در مسیر پیچیدهتر و پرتنشتری قرار گرفته است.