گفت‌وگوهای جداگانه‌ی وزرای خارجه‌ی سه کشور با محوریت کاهش تنش‌ها در خاورمیانه

2 ساعت پیش

وزیر امور خارجه‌ی عراق در گفت‌وگوهای تلفنی جداگانه با همتایان خود در مصر و ترکیه، آخرین تحولات امنیتی منطقه و راهکارهای کاهش تنش‌ها را بررسی کرد؛ رایزنی‌هایی که با هدف توقف جنگ و دستیابی به آتش‌بس در شرایط بحرانی کنونی انجام شده است.

بر اساس بیانیه‌ی وزارت امور خارجه‌ی عراق، روز یکشنبه ۲۲ مارس ۲۰۲۶، فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در تماس تلفنی با بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه‌ی مصر، درباره‌ی آمادگی‌ها برای برگزاری نشست آتی وزرای خارجه‌ی کشورهای عربی در چارچوب اتحادیه‌ی عرب گفت‌وگو کرد.

در این رایزنی، دو طرف بر ضرورت تدوین دستورکار جامع برای این نشست تأکید کردند؛ دستورکاری که مجموعه‌ای از پرونده‌های مهم را در بر گیرد و بازتاب‌دهنده‌ی گستره‌ی چالش‌های پیش‌روی منطقه باشد.

وزیر خارجه‌ی عراق همچنین در این گفت‌وگو به تشریح آخرین تحولات امنیتی و نظامی در این کشور پرداخت و بر اهمیت حفاظت از هیئت‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک در بغداد تأکید کرد. وی در ادامه به پیامدهای منفی تداوم درگیری‌ها بر اقتصاد عراق و مصر اشاره کرد و نسبت به تشدید این آثار هشدار داد.

در بیانیه‌ای جداگانه، وزارت امور خارجه‌ی عراق اعلام کرد که فؤاد حسین در تماس دیگری با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه‌ی ترکیه، نیز درباره‌ی تحولات امنیتی منطقه و چندین موضوع مهم دیگر گفت‌وگو کرده است.

در این تماس، وزیر خارجه‌ی عراق به وضعیت امنیتی بغداد، به‌ویژه پس از حمله به مقر یکی از نهادهای اطلاعاتی این کشور، اشاره کرد و اقدامات اتخاذشده برای حفاظت از نهادهای رسمی را تشریح نمود.

دو طرف همچنین دیدگاه‌های بغداد و آنکارا درباره‌ی جنگ جاری در منطقه و پیامدهای آن بر امنیت منطقه‌ای را مورد تبادل نظر قرار دادند و بر اهمیت هماهنگی مشترک برای مدیریت بحران تأکید کردند.

در پایان هر دو گفت‌وگو، طرف‌ها بر لزوم تشدید تلاش‌های دیپلماتیک و همکاری‌های مشترک برای اعمال فشار در جهت توقف جنگ و دستیابی به آتش‌بس تأکید کردند؛ اقدامی که با هدف مهار تنش‌ها و بازگرداندن ثبات به منطقه دنبال می‌شود.