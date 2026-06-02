جاشوا هریس میگوید آمریکا از یک عراق مستقل و برخوردار از حاکمیت کامل حمایت میکند
کاردار سفارت آمریکا در عراق از برنامه بغداد برای مهار سلاح حمایت کرد
اربیل (کوردستان۲۴)- کاردار سفارت آمریکا در عراق بر حمایت دولت کشورش از یک عراق مستقل و برخوردار از حاکمیت کامل و برنامه دولت آن برای مهار سلاح تأکید کرد.
امروز سهشنبه ۲ ژوئن، قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق از جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در عراق استقبال کرد و دو طرف اوضاع سیاسی کشور و آخرین تحولات منطقه را بررسی کردند.
دفتر رسانهای مشاور امنیت ملی عراق در بیانیهای اعلام کرد که در این دیدار دو طرف تصمیم چارچوب هماهنگی شیعه مبنی بر حمایت از برنامه دولت برای مهار سلاح را ستودند و تأکید کردند که بیانیه چارچوب هماهنگی در این خصوص نقشهراهی برای ثبات کشور و پرهیز از هر اقدامی به شمار میآید که به امنیت و ثبات عراق آسیب برساند.
در بیانیه آمده است که در این نشست تداوم همکاری و شراکت بین عراق و آمریکا و توسعه روابط دوجانبه با در نظر گرفتن منافع مشترک دو کشور مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین الاعرجی تأکید کرده است که موضع عراق در خصوص درگیریهای منطقه تغییرناپذیر است و از مسیر صلح حمایت میکند.
هریس نیز بر حمایت دولت کشورش و رئیسجمهور دونالد ترامپ از دولت عراق تأکید کرد و خاطرنشان کرد که واشینگتن از یک عراق مستقل و برخوردار از حاکمیت کامل حمایت میکند. عراقی که اقتصاد و روند توسعه آن به طور فعال در خدمت رفاه و منافع مردمش باشد.
ب.ن