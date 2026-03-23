بحران بیسابقه در صنعت هوانوردی؛ آسمان خاورمیانه در قرنطینه جنگ
صنعت هوانوردی غیرنظامی جهان، سختترین روزهای خود را پس از دوران همهگیری کرونا تجربه میکند. سایه سنگین جنگ در خاورمیانه، نه تنها باعث اختلال گسترده در پروازها شده، بلکه جهش ناگهانی قیمت بلیط را نیز به همراه داشته است. بر اساس گزارشهای اخیر، تنها در چند هفته گذشته، غولهای هواپیمایی جهان بیش از ۵۳ میلیارد دلار از ارزش سهام خود را از دست دادهاند.
روزنامه "فایننشال تایمز" در گزارشی ویژه اعلام کرد که این بخش در یک بنبست عمیق گرفتار شده است. با ورود تنشهای خاورمیانه به هفته چهارم، ارزش بازار شرکتهای بزرگ هواپیمایی به شدت سقوط کرده و نگرانیها بابت کمبود سوخت و افزایش هزینههای عملیاتی به اوج خود رسیده است.
پرواز قیمتها؛ سوخت دو برابر، بلیط گرانتر
پیشبینی میشود مسافران در ماههای آینده با موج جدیدی از افزایش قیمت بلیط روبهرو شوند. هزینه سوخت که حدود یکسوم کل مخارج شرکتها را شامل میشود، از زمان آغاز درگیریها در اواخر ماه گذشته، دو برابر شده است. مدیران این شرکتها میگویند برای حفظ تراز مالی خود، چارهای جز انتقال این بار مالی به دوش مسافران ندارند.
بحرانی سختتر از "شوک اوکراین"
کنتون جارویس، مدیر اجرایی شرکت "easyJet" معتقد است اگرچه جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ باعث نوسان قیمتها شد، اما بحران کنونی به مراتب وخیمتر است. وی میگوید: این سختترین چالش ما پس از توقف کامل پروازهای جهانی در سال ۲۰۲۰ به دلیل کرونا است.
ضرر ۵۳ میلیارد دلاری و اضطراب سرمایهگذاران
آمارها نشان میدهد ۲۰ شرکت برتر هواپیمایی جهان شاهد ریزش ۵۳ میلیارد دلاری ارزش سهام خود بودهاند. سرمایهگذاران با نگرانی تحولات را دنبال میکنند؛ بهویژه برای شرکتهایی مانند "Wizz Air" و "easyJet" که بیشترین عقبنشینی را در بازارهای جهانی داشتهاند.
شرکتهای خلیج فارس در کانون بحران
این جنگ مستقیماً شرکتهای بزرگی چون "امارات"، "اتحاد" و "قطر ایرویز" را هدف قرار داده و آنها را مجبور به کاهش یا تغییر مسیر پروازها کرده است.
ویلی والش، مدیر کل انجمن بینالمللی حملونقل هوایی (IATA)، وضعیت فعلی را با رکودِ پس از حملات ۱۱ سپتامبر مقایسه میکند. کارشناسان بر این باورند که شرکتهای حوزه خلیج فارس برای عبور از این مرحله، به حمایتهای مالی دولتهای خود نیاز خواهند داشت.
فشار مضاعف بر بخش باربری (Cargo)
بحران تنها محدود به مسافران نیست؛ بخش لجستیک و حملونقل کالا نیز تحت فشار است. اختلال در مسیرهای دریایی باعث شده بار سنگینی بر دوش هواپیماهای باری بیفتد. مقامات فرودگاه ژنو اعلام کردهاند که ظرفیت هواپیماهای باری به طور کامل تکمیل شده و بخشی از محمولهها به ناچار از طریق زمینی به پاریس منتقل میشوند.
با تمام این توصیفات، فعالان این حوزه امیدوارند با برقراری آتشبس، این بخش به سرعت به ریل بازسازی بازگردد و ثبات به قیمتها و بازار سهام باز شود.