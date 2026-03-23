اربیل (کوردستان۲۴) – رسانه‌های ایرانی امروز دوشنبه ۲۳ مارس، اعلام کردند که هیچ مذاکره‌ای بین تهران و واشنگتن صورت نگرفته است. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از پیشرفت مذاکرات بین دو کشور برای پایان دادن به جنگ، خبر داده است.

خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی ایران، به نقل از وزارت امور خارجه آن کشور نوشت: «هیچ مذاکره‌ای بین تهران و واشنگتن وجود ندارد.»

این خبرگزاری افزود که اظهارات ترامپ بخشی از تلاش برای «کاهش قیمت انرژی» بوده است.

سایر رسانه‌ها نیز گزارش‌های مشابهی منتشر کردند.

رئیس‌جمهور آمریکا، امروز دوشنبه گفت که ایالات متحده و ایران مذاکرات «بسیار خوبی» برای پایان دادن به جنگ سه هفته‌ای خاورمیانه انجام داده‌اند و تهدید حملات آمریکا به نیروگاه‌های ایران را در یک چرخش خیره‌کننده به حالت تعلیق درآورده‌اند.

ترامپ در پستی در رسانه‌های اجتماعی که بلافاصله موجب کاهش قیمت نفت شد، اعلام کرد که واشنگتن و تهران در دو روز گذشته «گفت‌وگوهای سازنده‌ای» برای «حل و فصل کامل و جامع» خصومت‌ها در خاورمیانه داشته‌اند.

ترامپ گفت که با توجه به مذاکرات، به وزارت جنگ، پنتاگون، دستور داده است که «هرگونه حمله نظامی علیه نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی ایران را به مدت پنج روز به تعویق بیندازند، منوط به موفقیت جلسات جاری.»

او همچنین اظهار داشت که طرف‌های آمریکایی-ایرانی «در طول هفته» به گفت‌وگو ادامه خواهند داد.

این پست غافلگیرکننده پیش از اولتیماتوم به جمهوری اسلامی برای بازگشایی مسیر کشتیرانی تنگه هرمز - یا «نابود کردن» نیروگاه‌های آن توسط ترامپ - منتشر شد.

در پاسخ، ایران تهدید کرده بود که مین‌های دریایی را در خلیج مستقر کرده است و نیروگاه‌های سراسر منطقه را هدف قرار خواهد داد.

ای‌اف‌پی/ ب.ن