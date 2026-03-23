سخنگوی قرارگاه خاتمالانبیا: نیازی به مینگذاری در خلیج فارس نخواهد بود
اربیل (کوردستان۲۴) – سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، میگوید که ابتکار عمل در خلیج و آبهای سرزمینی عمان را در دست دارند و به مینگذاری آن منطقه نیازی ندارند.
ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، امروز دوشنبه ۲۳ مارس با انتشار یک پیام ویدئویی، اعلام کرد: «جمهوری اسلامی ایران با اقتدار کامل ابتکار عمل در منطقه خلیج فارس و آبهای سرزمینی عمان را در دست دارد و بسیار هوشمندانه و مقتدرانه تنگه هرمز را کنترل مینماید.»
وی افزود: «لذا به دلیل تسلط و قدرت کافی، نیازی به مینگذاری در خلیج فارس نخواهد بود و بنا به ضرورت از هر امکانی برای تأمین امنیت، استفاده خواهیم کرد.»
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، تأکید کرد: «نیروهای مسلح با تسلط بر دشمنان آمریکایی - صهیونیستی، با همکاری کشورهای منطقه، قادر به تأمین امنیت خلیج فارس میباشند و کشورهای فرامنطقهای حق دخالت در این حوزه را ندارند.»
این در حالی است که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران وارد ۲۵مین روز خود شده است و با تشدید تنش در تنگه راهبردی هرمز ۲۲ کشور عربی، اروپایی و آسیایی خواستار تضمین تجارت دریایی به خصوص عادیسازی عبور نفتکشها از آن تنگه شدهاند.
ب.ن