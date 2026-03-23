اربیل (کوردستان۲۴) – منابع دیپلماتیک امروز دوشنبه ۲۳ مارس، اعلام کردند که شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال مذاکره بر سر پیش‌نویس قطعنامه‌ای است که توسط بحرین ارائه شده است تا به کشورها اجازه دهد از «تمام ابزارهای لازم» برای تضمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز استفاده کنند.

این متن پیش‌نویس که توسط خبرگزاری فرانسه مشاهده شده است، همچنین از ایران می‌خواهد که «فوراً تمام حملات علیه کشتی‌های تجاری و بازرگانی و هرگونه تلاش برای ممانعت از عبور و مرور قانونی یا آزادی دریانوردی» در داخل و اطراف تنگه را متوقف کند.

از زمانی که ایران در پاسخ به حملات آمریکا و اسرائیل به این کشور که سه هفته پیش آغاز شد، تنگه هرمز را مسدود کرد، تنها تعداد کمی از کشتی‌های باری و نفتکش‌ها، که اکثر آنها ایرانی هستند، از این تنگه عبور کرده‌اند.

معمولاً حدود یک پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از این تنگه عبور می‌کنند.

پیش‌نویس قطعنامه پیشنهاد می‌دهد که به کشورهای عضو اجازه داده شود «از تمام ابزارهای لازم» - از جمله در آب‌های سرزمینی کشورهای ساحلی درون یا هم‌مرز با تنگه - «برای تأمین امنیت عبور و مرور و خنثی‌سازی و جلوگیری از تلاش‌ها برای بستن، ایجاد مانع یا هرگونه دخالت دیگر در ناوبری بین‌المللی» در آنجا استفاده کنند.

این پیش‌نویس همچنین تهدید به تحریم‌های هدفمند علیه کسانی می‌کند که «حقوق و آزادی‌های ناوبری» را در تنگه تضعیف می‌کنند.

متن قطعنامه می‌تواند در طول مذاکرات بین کشورهای عضو در شورای 15 عضوی، بالاترین نهاد تصمیم‌گیری سازمان ملل، اصلاح شود.

شانس تصویب آن توسط شورا، جایی که پنج عضو دائم آن دارای حق وتو هستند، هنوز مشخص نیست.

بحرین، به نمایندگی از کشورهای حوزه خلیج، پشت قطعنامه‌ای بود که در اواسط ماه مارس توسط شورا تصویب شد و خواستار «توقف فوری» حملات ایران علیه کشورهای حوزه خلیج و اردن شد.

ای‌اف‌پی/ب.ن