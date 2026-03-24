دیپلماسی پنهان در پس پرده؛ چراغ سبز ایران بە آمریکا
منابع خبری از گشایشی ناگهانی و مخفیانه در روابط تیره میان تهران و واشینگتن خبر میدهند. بر اساس گزارش روزنامه اسرائیلی "یدیعوت آحارونوت"، مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران در پیامی محرمانه به تیم دونالد ترامپ، آمادگی خود را برای آغاز مذاکرات مستقیم و پایان دادن به تنشهای نظامی اعلام کردهاند.
این روزنامه فاش کرد که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، به استیو ویتکوف، فرستاده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه، ابلاغ کرده است که مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، چراغ سبز خود را برای ورود به گفتگوهای جدی نشان داده است.
طبق این گزارش، رهبری جدید ایران با هدف دستیابی به توافقی نو و پایان سریع درگیریها، با آغاز مذاکرات موافقت کرده، هرچند تاکید شده است که این روند باید بر اساس شروط تعیینشده از سوی تهران پیش برود.
در همین راستا، دونالد ترامپ روز دوشنبه ۲۳ مارس ۲۰۲۶ در پلتفرم "تروث سوشال" با تایید این تحرکات دیپلماتیک نوشت: در دو روز گذشته، واشینگتن و تهران گفتگوهای عمیق و سازندهای را با هدف حل نهایی اختلافات و پایان دادن به خصومتها در خاورمیانه انجام دادهاند.
ترامپ همچنین اعلام کرد که به دلیل فضای مثبت حاکم بر گفتگوها، به وزارت دفاع آمریکا دستور داده است تا تمامی حملات نظامی به ایستگاههای انرژی و زیرساختهای اقتصادی ایران را به مدت ۵ روز متوقف کند.
این آتشبس موقت مشروط به پیشرفت در مذاکراتی است که گفته میشود دور جدید آن در اسلامآباد پاکستان برگزار خواهد شد؛ هرچند مقامات رسمی در تهران همچنان وقوع هرگونه گفتگوی مستقیم یا غیرمستقیم را تکذیب میکنند.