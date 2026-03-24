رئیس اقلیم کوردستان در واکنش به حملات موشکی بالستیک: این تعرض هیچ توجیهی ندارد

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، با صدور بیانیه‌ای تند، حملات موشکی بالستیک ایران به مقرهای نیروهای پیشمرگه در منطقه سوران را محکوم کرد. وی این اقدام را "تجاوزی آشکار و مستقیم به حاکمیت ملی" توصیف کرد که هیچ توجیهی ندارد.

امروز سه‌شنبه، ۴ فروردین ۱۴۰۵ (۲۴ مارس ۲۰۲۶)، در پی حملات موشکی به مواضع نیروهای پیشمرگه، ۶ تن شهید و ۳۰ نفر دیگر مجروح شدند.

نچیروان بارزانی در پیام خود ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده‌های شهدا و آرزوی بهبودی برای مجروحان، بر مواضع صلح‌طلبانه اقلیم تاکید کرد و گفت: اقلیم کوردستان همواره عامل ثبات و آرامش در منطقه بوده است. ما به سیاست عدم مداخله و دوری از تنش‌ها پایبندیم و به هیچ عنوان تهدیدی برای امنیت کشورهای همسایه محسوب نمی‌شویم.

وی، همچنین خاطرنشان کرد که این حملات با اصول "حسن همجواری" در تضاد است و از دولت فدرال عراق و جامعه بین‌المللی خواست تا برای جلوگیری از تکرار این دست‌درازی‌ها و حفاظت از تمامیت ارضی عراق و اقلیم کوردستان، اقدامات جدی انجام دهند.

بامداد امروز سه‌شنبه، در دو حمله جداگانه، ۶ فروند موشک بالستیک به مقرهای لشکر ۷ پیاده منطقه یک و واحدی از لشکر ۵ پیاده نیروهای پیشمرگه در محدوده شهرستان سوران شلیک شد و در نتیجه این حملات، تلفات انسانی بالغ بر ۶ شهید و ۳۰ مجروح گزارش شده است.