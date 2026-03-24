اتحادیه علمای اسلامی کوردستان حمله موشکی به مقر نیروهای پیشمرگه را به شدت محکوم کرد

اتحادیه علمای اسلامی کوردستان، امروز با انتشار بیانیه‌ای رسمی، حمله موشکی شب گذشته به مقر نیروهای پیشمرگه در منطقه "اسپیلک" واقع در محدوده اداره مستقل سۆران را به شدت محکوم کرد. در این حمله، ۶ تن از نیروهای پیشمرگه شهید و ۳۰ تن دیگر مجروح شدند.

در متن این بیانیه آمده است: ما به شدت این قبیل حملات و اقدامات غیرانسانی را که مغایر با اصول دین مبین اسلام، حقوق بشر و حقوق همسایگی است، محکوم و تقبیح می‌کنیم. در پیشگاه اسلام، ریختن خون ناحق، ظلمی عظیم و تجاوزی خصمانه است که تحت هیچ بهانه‌ای قابل توجیه نیست.

اتحادیه علما ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی با خانواده معزز شهدا، برای مجروحان این حادثه شفای عاجل مسئلت نمود و در پایان اعلام کرد: از درگاه خداوند متعال خواهان حفظ و امنیت کوردستان هستیم.