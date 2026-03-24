پرزیدنت بارزانی: پیشمرگ عزیزترین و ارزشمندترین سرمایه مردم ما است

اربیل (کوردستان۲۴) – پرزیدنت مسعود بارزانی، امروز سه‌شنبه ۲۵ مارس ۲۰۲۶، با انتشار بیانیه‌ای حمله موشکی به مقرهای نیروی پیشمرگ کوردستان را به شدت محکوم کرد.

متن پیام پرزیدنت بارزانی

به نام خداوند بزرگ و مهربان

حمله بامداد امروز با موشک ایرانی به مقرهای نیروی پیشمرگ کوردستان را به شدت محکوم می‌کنم. با تأسف بسیار در اثر این حمله تعدادی پیشمرگ قهرمان شهید و تعدادی دیگر مجروح شدند. به خانواده‌های شهدای این حمله ناروا تسلیت می‌گویم و خود را در اندوه آنها شریک می‌دانم و برای مجروحان بهبودی سریع آرزو می‌کنم.

این حمله خصمانه است و هیچ توجیهی نمی‌پذیرد. برای چندمین بار است که بدون توجه به اصول همسایگی و قوانین بین‌المللی، این گونه حملات علیه اقلیم کوردستان انجام می‌شوند. این در حالی است که اقلیم کوردستان نقشی در جنگ فعلی در منطقه نداشته است و هرگز برای همسایگان تهدید نبوده است.

پیشمرگ عزیزترین و ارزشمندترین سرمایه مردم ما است.

مسعود بارزانی

۲۴ مارس ۲۰۲۶

