پارت دموکرات کوردستان: دولت فدرال به وظیفه قانونی خود برای حفظ حاکمیت عراق و اقلیم کوردستان عمل کند
اربیل (کوردستان۲۴) – دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان در بیانیهای حمله به نیروی پیشمرگ کوردستان را شدیداً محکوم کرد و تأکید نمود که توقع دارند دولت فدرال به وظیفه قانونی خود برای حفظ حاکمیت عراق و اقلیم کوردستان عمل کند.
بیانیه پارت دموکرات کوردستان:
شدیداً حمله ناروا و توجیهناپذیر بامداد امروز سهشنبه ۲۴ مارس ۲۰۲۶، به نیروی پیشمرگ کوردستان در حوزه اداری مستقل سوران را محکوم میکنیم. متأسفانه این حمله موجب شهید و مجروح شدن تعدادی پیشمرگ دلسوز شد. همدردی خود را با خانوادههای سربلند شهدا ابراز میکنیم و برای مجروحان بهبودی سریع آرزو میکنیم.
اقلیم کوردستان هرگز نقشی در درگیریها و تنشها نداشته است و همه را به در پیش گرفتن مسیر مذاکره و گفتوگو تشویق کرده است. همواره بر سیاست صلحطلبانه کوردستان تأکید کردهایم، اما متأسفانه از همان آغاز جنگ و تنش در منطقه حملات ناروا و خصمانه علیه اقلیم ما انجام شده است که آخرین آن حمله بامداد امروز با موشک ایرانی بود. ما با نگرانی عمیق به این پیشامدها مینگریم و توقع داریم که دولت فدرال و نهادهای ذیربط در اسرع وقت به این دستدرازیها به خاک اقلیم کوردستان پایان دهند و به وظیفه قانونی خود برای حفاظت از هممیهنان در برابر دستدرازیها و حفظ حاکمیت عراق و اقلیم کوردستان عمل کنند.
همچنین از تمام نیروها و جهات کوردستانی میخواهیم که با وحدت کلام و اتخاذ موضع مشترک در برابر این اقدامات بایستیم و پیام و موضع میهنی خود را در برابر تجاوزات و ستمی اعلام کنیم که علیه هممیهنان و اقلیم ما انجام میشوند.
دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان
۲۴ مارس ۲۰۲۶
ب.ن