1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – هماهنگ کننده سابق کاخ سفید در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، همدردی عمیق خود با نیروی پیشمرگ و مردم کوردستان را در رابطه با حملات موشکی ایران به اقلیم کوردستان ابراز داشت و بر شراکت راهبردی دیرینه بین واشنگتن و نیروی پیشمرگ تأکید کرد.

سه‌شنبه ۲۴ مارس، برت مک‌گورک، هماهنگ کننده سابق کاخ سفید در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، حمله به نیروی پیشمرگ اقلیم کوردستان را مورد توجه قرار داد و نوشت: «پیشمرگان کورد در نابودی تروریست‌های داعش به جهان کمک کردند، اما اکنون مورد هدف موشک‌های بالستیک ایران قرار گرفته‌اند.»

او با مردم کورد ابراز همدردی کرد و تأکید نمود که آمریکا از کار مشترک با نیروی پیشمرگ در طول چند دهه گذشته قدردانی می‌کند.

بامداد امروز سه‌شنبه نیروی پیشمرگ کوردستان مورد هدف حملات موشک‌های بالستیک ایران قرار گرفت و در اثر آن تعدادی از پیشمرگان شهید و تعدادی دیگر مجروح شدند. از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، اقلیم کوردستان بارها مورد هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته است.

ب.ن