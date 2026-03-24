اربیل (کوردستان۲۴) – وزیر خارجه ترکیه شهید شدن شش پیشمرگ در حمله موشک‌های بالستیک ایران را به نخست‌وزیر اقلیم کوردستان تسلیت گفت.

عصر امروز سه‌شنبه ۲۴ مارس ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه مکالمه تلفنی انجام دادند.

بر پایه بیانیه دولت اقلیم کوردستان، در این تماس تلفنی که توسط نخست‌وزیر ترکیه برقرار شد، وی شهید شدن شش پیشمرگ در حمله موشک‌های بالستیک ایران به نیروهای پیشمرگ را از سوی خود و کشورش به نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، تسلیت گفت.

وزیر خارجه ترکیه همچنین برای پیشمرگان مجروح در این حمله، بهبودی سریع آرزو کرد.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان از وزیر خارجه ترکیه به خاطر این تماس تلفنی و ابراز همدردی، قدردانی کرد.

بامداد امروز سه‌شنبه در حمله موشک‌های بالستیک ایران به مقرات نیروی پیشمرگ کوردستان، شش پیشمرگ شهید و ۳۰ پیشمرگ دیگر مجروح شدند.

