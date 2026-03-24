اربیل (کوردستان۲۴) – سه مطران در پیامی مشترک ضمن محکوم کردن حمله به نیروی پیشمرگ کوردستان، شهید و مجروح شدن شماری از پیشمرگان را به نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، تسلیت گفتند.

سه‌شنبه ۲۴ مارس، مطران بشار متی ورده، مطران نیکودیموس داود متی شرف و مطران ناتانائیل نزار عجم، پیامی به مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان ارسال کردند و در آن تأثر عمیق خود را از حمله موشکی به مقرات نیروی پیشمرگ کوردستان و شهید و مجروح شدن شماری از پیشمرگان، ابراز داشتند.

در این پیام آمده است: «با جنابعالی و خانواده سربلند شهدا و تمام مردم کوردستان ابراز همدردی می‌کنیم.»

همچنین تأکید کردند که برای برقراری صلح و آرامش در عراق، اقلیم کوردستان و منطقه، و محفوظ ماندن آن در برابر جنگ و خشونت دعا می‌کنند.

مطران‌ها برای مجروحان این حمله بهبودی سریع آرزو کردند و خواستار آن شدند که همگان در راستای حفظ ثبات کشور حکمت و میانه‌روی در پیش گیرند.

بامداد امروز سه‌شنبه مقرات نیروی پیشمرگ کوردستان مورد حمله موشک‌های بالستیک ایران قرار گرفت و در اثر آن شش پیشمرگ شهید و ۳۰ پیشمرگ دیگر مجروح شدند.

