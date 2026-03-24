اخبار

مارشال بیلینگزلی می‌گوید حمله موشکی اخیر به اقلیم کوردستان «بدترین حمله تا به امروز بود»

مارشال بیلینگزلی، مقام سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا
کوردستان حمله به نیروی پیشمرگ وزارت خزانه‌داری آمریکا مارشال بیلینگزلی

اربیل (کوردستان۲۴) – یک مقام سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد که حملات موشکی شب گذشته به اقلیم کوردستان «بدترین حمله تا به امروز بوده» است.

امروز سه‌شنبه ۲۴ مارس، مارشال بیلینگزلی، مقام سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به حملات به اقلیم کوردستان اشاره کرد و نوشت:« قلب من با کوردهای عراق است.

آنها در طول بیش از سه هفته گذشته تحت حملات مداوم موشکی و پهپادی ایران و شبه‌نظامیان تحت کنترل ایران در عراق بوده‌اند. حملات موشکی شب گذشته بدترین حمله تا به امروز بود.»

مارشال بیلینگزلی، همچنین پیام دولت اقلیم کوردستان در شبکه اجتماعی ایکس را بازنشر کرده است. در این پیام نوشته شده است: «نخست‌وزیر مسرور بارزانی:

حمله خصمانه و خائنانه شب گذشته به پایگاه‌های نیروی پیشمرگ که منجر به شهادت ۶ پیشمرگ شجاع و زخمی شدن ۳۰ نفر دیگر شد را به شدت محکوم می‌کنم.

به خانواده‌های سرافراز شهدا تسلیت می‌گویم و برای آنها آرزوی بهبودی دارم.»

 

ب.ن

 
Kurdistan24 ,