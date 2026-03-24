ایران میگوید نیروگاه هستهای بوشهر مورد حمله قرار گرفته است
اربیل (کوردستان۲۴) – سازمان انرژی اتمی ایران، امروز سهشنبه ۲۴ مارس، آمریکا و اسرائیل را به حمله به نیروگاه هستهای بوشهر متهم کرد و گفت که یک پرتابه در محوطه آن فرود آمده، اما خسارتی وارد نکرده است.
این سازمان در بیانیهای اعلام کرد: «دشمن آمریکایی-صهیونیستی دوباره به سایت نیروگاه هستهای بوشهر حمله کرده است.» همچنین افزود: «یک پرتابه به داخل محوطه نیروگاه بوشهر اصابت کرده است.»
گزارشهای اولیه نشان میدهند که این حادثه هیچ خسارت مالی یا فنی یا تلفات انسانی نداشته و بخشهای مختلف نیروگاه آسیبی ندیدهاند.
این در حالی است که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران وارد ۲۵مین روز خود شده است و برخی منابع از مذاکره بین تهران و واشنگتن با میانجیگری منطقهای خبر دادهاند.
