وزارت خارجه آمریکا حمله روز سهشنبه به اربیل را ناروا و ناپسند توصیف کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، موضع کشورش در خصوص حملات اخیر به اقلیم کوردستان و عراق را اعلام کرد و حمله روز سهشنبه به نزدیکی اربیل را ناروا و ناپسند توصیف کرد.
روز چهارشنبه ۲۵ مارس، تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتوگوی اختصاصی با کوردستان۲۴ در رابطه با حملات اخیر به اقلیم کوردستان و منطقه گفت: «آمریکا به شدت حملات گستردهای را محکوم میکند، که توسط ایران و گروههای وابسته به آن در عراق، علیه شهروندان آمریکایی و شرکای ما در سراسر خاورمیانه انجام میشوند.»
پیگوت افزود: «حمله روز سهشنبه به نقطهای در نزدیکی شهر اربیل، یک حمله ناروا و ناپسند بود.»
معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اظهار داشت: «به خانوادههای شهدای نیروی پیشمرگ تسلیت میگوییم و برای مجروحان بهبودی سریع آرزو میکنیم.»
روز سهشنبه در حمله موشکهای بالستیک ایران به مقرات نیروی پیشمرگ کوردستان، شش پیشمرگ شهید و ۳۰ پیشمرگ دیگر مجروح شدند.
