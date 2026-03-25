زلمای خلیلزاد: از حمله موشکی ایران به اقلیم کوردستان شوکه شدم
اربیل (کوردستان۲۴) – سفیر پیشین آمریکا در عراق، با انتشار پیامی نگرانی خود را درباره حملات موشکی ایران به اقلیم کوردستان ابراز کرد.
چهارشنبه ۲۵ مارس، زلمای خلیلزاد، سفیر پیشین آمریکا در عراق، در پیامی در خصوص حملات موشکی ایران به اقلیم کوردستان، گفت: «من شوکه شدم و از این حمله موشکی توجیهناپذیر ایران به اقلیم کوردستان بسیار عصبانی هستم.»
وی افزود: «آنها تعدادی از پیشمرگان را شهید و مجروح کردند که از آزادی کوردستان و عراق محافظت میکنند و به همسایه خود هیچ گونه دستدرازی نکردهاند.»
همچنین تأکید کرد که باید ایران مسئولیت این حمله را بپذیرد. خلیلزاد گفت: «دوستان و همپیمانان ما تنها به این دلیل مورد حمله قرار میگیرند که ایران قادر به حمله مستقیم به ما نیست، اما در واقع هدف نهایی آن کشور ما هستیم.»
سفیر پیشین آمریکا در عراق، تأکید کرد:«لازم است که این واقعیت تلخ برای رئیسجمهور آمریکا در چگونگی پایان دادن به درگیریها به عنوان مبنی در نظر گرفته شود.»
