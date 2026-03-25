سخنگوی دولت اقلیم کوردستان: تمامی اقدامات لازم برای پاسخ به تجاوزات دشمن اتخاذ خواهد شد

2 ساعت پیش

دولت اقلیم کوردستان حمله موشکی به مواضع نیروهای پیشمرگه را به شدت محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست تا در برابر این نقض حاکمیت سکوت نکنند.

پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، در پیامی رسمی در شبکه اجتماعی "ایکس"، ضمن محکومیت شدید حملات اخیر، اعلام کرد: ما هدف قرار دادن نیروهای پیشمرگه را که منجر به شهادت ۶ تن و مجروح شدن ۳۰ تن دیگر از قهرمانان ما شده است، به تندی محکوم می‌کنیم.

وی تأکید کرد که دولت اقلیم کوردستان در راستای صیانت از امنیت خاک خود، تمامی تدابیر و رِه‌کارهای لازم را برای مقابله با این دست‌اندازی‌های خصمانه به کار خواهد بست. هورامانی، همچنین خطاب به دولت فدرال عراق و جامعه بین‌المللی خاطرنشان کرد که زمان آن فرا رسیده است تا به وظایف خود عمل کرده و حد و مرزی قانونی برای این تجاوزات مکرر علیه اقلیم کوردستان تعیین کنند.

بامداد سه‌شنبه ۲۴ مارس ۲۰۲۶، در دو حمله جداگانه با استفاده از ۶ موشک بالستیک، مقر لشکر ۷ پیاده و نیروهای لشکر ۵ پیاده پیشمرگه در منطقه سوران هدف قرار گرفتند که منجر به جان باختن و مجروح شدن ده‌ها نیروی نظامی گردید.