نچیروان بارزانی: مقامات ایران درباره حمله تحقیق میکنند
اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس اقلیم کوردستان اعلام کرد که مقامات ایران گفتهاند حمله به نیروی پیشمرگ به طور اشتباهی رخ داده است.
امروز چهارشنبه ۲۵ مارس ۲۰۲۶، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان در مراسم ختم شهدای پیشمرگ در حوزه اداری مستقل سوران، که روز سهشنبه در حمله موشکی ایران مورد هدف قرار گرفتند، حضور یافت.
رئیس اقلیم کوردستان در اظهاراتی رسانهای ضمن محکوم کردن شدید این حمله گفت در خصوص آن با مقامات جمهوری اسلامی ایران گفتوگو کردهاند و تأکید کرد: «مقامات ایران درباره آن تحقیق میکنند و اظهار داشتند که حمله به طور اشتباهی رخ داده است. ما منتظر پاسخ نهایی ایران هستیم.»
نچیروان بارزانی خاطرنشان کرد: «اقلیم کوردستان همیشه عامل ثبات و آرامش منطقه بوده است و هرگز تهدیدی برای کشورهای همسایه نخواهد شد. همچنین به هیچ عنوان در جنگ جاری نقشی نخواهد داشت.»
رئیس اقلیم کوردستان لازم دانست که دولت فدرال عراق به مسئولیت خود در حفظ حاکمیت کشور عمل کند و تأکید کرد: «باید فوراً حملات گروههای غیرقانونی متوقف شود.» تا ثبات عراق و اقلیم کوردستان حفظ شود.
بامداد روز سهشنبه ۲۴ مارس، مقرات نیروی پیشمرگ کوردستان مورد حملات موشکهای بالستیک ایران قرار گرفت و در اثر آن شش پیشمرگ شهید و ۳۰ پیشمرگ دیگر مجروح شدند.
