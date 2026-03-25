اربیل (کوردستان۲۴) – قرار است شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این هفته دومین نشست فوری مرتبط با جنگ خاورمیانه را با تمرکز بر حمله مرگبار به یک مدرسه در ایران، برگزار کند.

سیدهارتو رضا سوریودیپورو، رئیس شورا، به این نهاد عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که نشست فوری در مورد «حفاظت از کودکان و مؤسسات آموزشی در درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی» می‌تواند روز جمعه برگزار شود.

برگزاری این نشست که توسط ایران، چین و کوبا درخواست شده است، به صراحت به حمله هوایی به مدرسه‌ای در شهر میناب در جنوب این کشور در روز اول جنگ در 28 فوریه اشاره دارد، که منجر به کشته شدن حداقل 165 نفر شد که اکثر آنها کودک بودند.

بر اساس یافته‌های اولیه تحقیقات نظامی ایالات متحده که توسط روزنامه نیویورک تایمز گزارش شده است، یک موشک کروز تاماهاک ایالات متحده به دلیل اشتباه در هدف‌گیری به مدرسه برخورد کرده است.

سوریودیپورو این خبر را در آغاز یک نشست فوری نادر در شورا با تمرکز بر جنگ خاورمیانه اعلام کرد.

بحث جاری که به درخواست بحرین از طرف شش کشور شورای همکاری خلیج (GCC) و اردن برگزار شد، منحصراً بر حملات ایران به کشورهای حوزه خلیج و تأثیر آنها بر غیرنظامیان متمرکز بود.

در این بحث، شورای ۴۷ عضوی در حال بررسی پیش‌نویس قطعنامه‌ای بود که «حملات فاحش» ایران را «به شدیدترین شکل محکوم می‌کند»، اقدامات تهران با هدف بستن تنگه هرمز را محکوم می‌کند و «نگرانی‌های عمیق خود را در مورد حملات ایران به زیرساخت‌های انرژی» ابراز می‌کند.

این قطعنامه از ایران می‌خواهد که «فوراً و بدون قید و شرط تمام حملات بی‌دلیل» علیه کشورهای شورای همکاری خلیج و اردن را متوقف کند و «غرامت کامل، مؤثر و سریع را برای همه قربانیان خسارات و آسیب‌های ناشی از حملات در نظر بگیرد.»

رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت، هنگامی که این بحث اواخر روز چهارشنبه به پایان برسد، از شورا خواسته می‌شود که برگزاری دومین نشست فوری در روز جمعه را تأیید کند - پیشنهادی که انتظار می‌رود تصویب شود.

ای‌اف‌پی/ب.ن