حضور پرزیدنت بارزانی در مراسم ختم شهدای پیشمرگ
اربیل (کوردستان۲۴) – پرزیدنت بارزانی در مراسم ختم پیشمرگانی که در حمله موشکی ایران شهید شدند شرکت کرد.
پرزیدنت مسعود بارزانی، امروز چهارشنبه در مراسم ختم شهدای پیشمرگ که در حوزه اداری مستقل سوران برگزار شد، شرکت کرد.
روز سهشنبه در حملات موشکهای بالستیک ایران به مقرات نیروی پیشمرگ کوردستان، شش پیشمرگ شهید و ۳۰ پیشمرگ دیگر مجروح شدند.
این حمله توسط مقامات بلندپایه اقلیم کوردستان به شدت محکوم شد و در سطح منطقهای و بینالمللی نیز با تأکید بر اینکه اقلیم کوردستان هیچ نقشی در جنگ جاری خاورمیانه ندارد، مورد نکوهش قرار گرفت و حملهای ناروا و ناپسند توصیف شد.
با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اقلیم کوردستان بارها مورد حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته است.
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، امروز چهارشنبه در اظهاراتی رسانهای اعلام کرد که مقامات ایرانی گفتهاند این حمله به طور اشتباهی رخ داده است و تحقیق درباره آن را آغاز کردهاند.
ب.ن