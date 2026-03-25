آلمان و بریتانیا به وزارت پیشمرگه تسلیت گفتند
قدردانی از فداکاری نیروهای پیشمرگه
دولتهای آلمان و بریتانیا در پیامهایی جداگانه، شهید شدن شش نیروی پیشمرگه را تسلیت گفتند و با مردم کوردستان ابراز همدردی کردند.
وزارت پیشمرگهی اقلیم کوردستان اعلام کرد این دو کشور ضمن ابراز تأسف عمیق، از فداکاری نیروهای پیشمرگه قدردانی کرده و خود را در غم خانوادههای قربانیان شریک دانستهاند.
این واکنشها پس از حمله موشکی بالستیک به مواضع پیشمرگه در منطقه سوران صورت گرفت که در نتیجهی آن شش نفر کشته و ۳۰ نفر دیگر زخمی شدند.