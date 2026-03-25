سودانی و مکرون بر راهحل سیاسی برای بحران منطقه و حفظ حاکمیت عراق تأکید کردند
نخستوزیر عراق و رئیسجمهوری فرانسه در گفتوگویی تلفنی، تحولات امنیتی و سیاسی منطقه و پیامدهای ادامهی جنگ بر بازار جهانی انرژی و اقتصاد بینالمللی را بررسی کردند.
محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، چهارشنبه ۲۵ مارس ۲۰۲۶ (۵ فروردین ۱۴۰۵)، در تماس تلفنی با امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه، دربارهی تازهترین تحولات سیاسی و نظامی منطقه گفتوگو کرد. بر اساس بیانیهی دفتر رسانهای نخستوزیر عراق، دو طرف بهویژه دربارهی پیامدهای خطرناک ادامهی جنگ بر بازارهای انرژی و وضعیت اقتصادی در سطح منطقهای و بینالمللی تبادل نظر کردند.
سودانی در این گفتوگو بر ضرورت تقویت هماهنگیها برای حمایت از راهحلهای مسالمتآمیز تأکید کرد و گفت هرگونه تلاش دیپلماتیک باید بهگونهای باشد که حاکمیت کشورها و امنیت سرزمینی آنها حفظ شود. او همچنین بار دیگر حمایت عراق را از همهی ابتکارهای سیاسی و دیپلماتیک با هدف مهار درگیریها و تضمین امنیت رفتوآمد دریایی و هوایی اعلام کرد.
در ادامهی این رایزنی، دو طرف حملات انجامشده علیه نیروهای امنیتی عراق را محکوم کردند و آن را اقدامی مردود و نقض آشکار حقوق و موازین بینالمللی دانستند. نخستوزیر عراق همچنین بر اهمیت حمایت فرانسه از شکایت رسمی بغداد در شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرد؛ شکایتی که با توجه به عضویت دائم فرانسه در این شورا، از منظر بغداد دارای اهمیت ویژه است.
از سوی دیگر، امانوئل مکرون اعلام کرد که فرانسه به تلاشهای دیپلماتیک خود با همکاری دیگر کشورها برای توقف جنگ و بازگرداندن ثبات به منطقه ادامه خواهد داد. این گفتوگو در شرایطی انجام شد که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شده و در پی آن، تهران نیز با شلیک موشک به اسرائیل و هدف قرار دادن پایگاهها و مواضع نظامی آمریکا در منطقه واکنش نشان داده است.