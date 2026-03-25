ابراز تأسف عمیق پادشاه اردن از شهید شدن پیشمرگان کوردستان

ابراز تأسف عمیق پادشاه اردن از شهید شدن پیشمرگان کوردستان
اربیل (کوردستان۲۴) – شاه عبدالله دوم، پادشاه اردن، اواخر روز چهارشنبه ۲۵ مارس، در پی شهید و مجروح شدن شماری از پیشمرگان کوردستان در اثر حمله موشکی ایران، به مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، پیام تسلیت ارسال کرد.
پادشاه اردن در پیام خود از شنیدن خبر شهید و مجروح شدن شماری از پیشمرگان کوردستان در اثر دو حمله موشکی ایران عمیقاً ابراز تأسف کرده و از طرف خود و مردم و دولت پادشاهی اردن، به نخستوزیر اقلیم کوردستان تسلیت گفته است.
او برای شهدا از خداوند طلب آمرزش کرده و برای بستگانشان و مردم کوردستان صبر و آرامش طلبیده است.
پادشاه اردن همچنین برای مجروحان این حملات بهبودی سریع آرزو کرده است.
بامداد روز سهشنبه ۲۴ مارس، در حملات موشکهای بالستیک ایران به مقرات نیروی پیشمرگ کوردستان، شش پیشمرگ شهید و ۳۰ پیشمرگ دیگر مجروح شدند.
این حملات در سطح بینالمللی و منطقه به شدت محکوم شدند و مورد نکوهش قرار گرفتند.
