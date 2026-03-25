سرکنسولگری ایتالیا شهید شدن پیشمرگان کوردستان را تسلیت گفت
اربیل (کوردستان۲۴) – سرکنسولگری ایتالیا در اربیل، شهید شدن پیشمرگان کوردستان را تسلیت گفت و آنها را «شش جنگاور دلیر» توصیف کرد.
سرکنسولگری ایتالیا در اربیل، امروز پنجشنبه ۲۶ مارس، با انتشار پیامی شهید شدن شش پیشمرگ کوردستان در حمله موشکی ایران را، به بستگان ایشان و مردم و مقامات اقلیم کوردستان تسلیت گفت و پیشمرگان را «شش جنگاور دلیر» توصیف کرد.
سرکنسولگری ایتالیا ضمن ابراز همدردی، با اشاره به شهدای پیشمرگ، تأکید کرد: «این مردان با شجاعت و فداکاری و احساس مسئولیت خدمت کردهاند.» همچنین خاطرنشان کرد که فداکاری شهدا فراموش نمیشود و برای مجروحان این حمله، بهبودی سریع و کامل آرزو کرد.
بامداد روز سهشنبه ۲۴ مارس، مقرات نیروی پیشمرگ کوردستان مورد حمله موشکهای بالستیک ایران قرار گرفت و در اثر آن شش پیشمرگ شهید و ۳۰ پیشمرگ دیگر مجروح شدند.
