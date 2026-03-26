سناتور آمریکایی: کورد از قابل اعتمادترین شرکای ما در منطقه است
اربیل (کوردستان۲۴) – یک سناتور آمریکایی میگوید که اقلیم کوردستان از قابل اعتمادترین شرکای کشورش در منطقه است.
کوین کریمر، عضو مجلس سنای آمریکا، در گفتوگوی اختصاصی با کوردستان۲۴ روابط اقلیم کوردستان و ایالات متحده را مورد توجه قرار داد و گفت: «کورد دوست و همپیمان ما است و از قابل اعتمادترین شرکای ما در منطقه است.»
وی افزود: «لازم است که سیاست و حمایتهای ما این واقعیت را بازتاب دهد.»
این سناتور آمریکایی بارها از حقوق مردم کورد حمایت کرده و خواستار ارتقای سطح همکاری ایالات متحده با اقلیم کوردستان شده است، به خصوص در زمینههای نظامی و اقتصادی در راستای حفظ ثبات منطقه و در رویارویی با تهدیدات امنیتی.
پس از سقوط رژیم بعث عراق در سال ۲۰۰۳، روابط اقلیم کوردستان و آمریکا وارد مرحله جدیدی شد و واشنگتن به عنوان یک شریک راهبردی با اقلیم کوردستان در ارتباط بوده است. این شراکت در جریان جنگ علیه گروه داعش بیش از پیش تقویت شد و در حال حاضر در عرصههای دیپلماتیک، نظامی، اقتصادی و فرهنگی ادامه دارد.
ب.ن