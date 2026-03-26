2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس بنیاد آشوری‌‌ِ عدالت، ضمن محکوم کردن حمله موشکی ایران به نیروی پیشمرگ کوردستان، شهادت شماری از پیشمرگان در این حمله را به نخست‌وزیر و مردم کوردستان و بستگان شهدا تسلیت گفت.

سام دارمو، رئیس بنیاد آشوری‌‌ِ عدالت، در پیامی به مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، حمله موشکی ایران به نیروی پیشمرگ کوردستان را که در اثر آن شش پیشمرگ شهید و ۳۰ پیشمرگ دیگر مجروح شدند، محکوم کرد.

او نیروی پیشمرگ را «حافظ صلح و توسعه اقلیم کوردستان» توصیف کرد و شهید شدن پیشمرگان را به نخست‌وزیر و مردم کوردستان و بستگان شهدا تسلیت گفت. همچنین برای مجروحان بهبودی سریع آرزو کرد.

با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، اقلیم کوردستان بارها مورد حملات موشکی و پهپادی قرار گرفت و در تداوم این حملات، بامداد روز سه‌شنبه ۲۴ مارس مقرات نیروی پیشمرگ در حوزه اداری مستقل سوران مورد هدف موشک‌های بالستیک ایران قرار گرفت. در اثر این حملات شش پیشمرگ شهید و ۳۰ پیشمرگ دیگر مجروح شدند.

ب.ن