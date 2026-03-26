پیام تسلیت لیلا زانا به نخستوزیر اقلیم کوردستان
اربیل (کوردستان۲۴) – لیلا زانا، سیاستمدار معروف کورد در پیامی به نخستوزیر اقلیم کوردستان، شهادت پیشمرگان کوردستان در حمله موشکی ایران را تسلیت گفت.
دولت اقلیم کوردستان در بیانیهای اعلام کرد که امروز پنجشنبه ۲۶ مارس ۲۰۲۶، لیلا زانا، سیاستمدار و شخصیت میهنپرور کورد و نماینده سابق مجلس ترکیه، در پیامی به مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، شهادت شش پیشمرگ کوردستان در حمله موشکی ایران را به وی تسلیت گفت.
در پیام آمده است: «با تأثر بسیار، خبر جانباختن شش پیشمرگ قهرمان و مجروح شدن ۳۰ پیشمرگ دیگر را دریافت کردیم. این نه فقط برای خانوادههای آنها بلکه برای تمام مردم ما اندوه بزرگی است. به خانوادههای ایشان و جنابعالی و تمام پیشمرگان تسلیت میگوییم و همدردی عمیق خود را ابراز میکنیم. همچنین برای مجروحان بهبودی سریع آرزو میکنیم. یاد و خاطره آنها در دل مردم ما زنده خواهد ماند و راهشان ادامه خواهد داشت.»
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، در پاسخ به این پیام لیلا زانا، ضمن قدردانی از ابراز همدردی وی، تأکید کرد: «یاد شهدای ما همیشه در دل مردم کوردستان زنده خواهد ماند و راه آنها همواره ادامه خواهد داشت و مردم کوردستان پیروز خواهد شد.»
