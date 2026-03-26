حمله به نفتکش متعلق به ترکیه در دریای سیاه

اربیل (کوردستان۲۴) – عبدالقادر اورالوغلو، وزیر حمل و نقل ترکیه، اعلام کرد که یک نفتکش متعلق به کشورش اوایل امروز پنجشنبه ۲۶ مارس در دریای سیاه مورد حمله قرار گرفت که احتمالاً توسط یک شناور سرنشین انجام شده است.

وی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: "یک کشتی با پرچم خارجی که توسط یک شرکت ترکیه‌ای اداره می‌شد و نفت خام را از روسیه بارگیری کرده بود، پس از نیمه‌شب به مرکز تماس اضطراری ما گزارش انفجار در موتورخانه خود را داد. ما معتقدیم که موتورخانه به طور خاص هدف قرار گرفته است. ما فکر می‌کنیم که این حمله توسط یک پهپاد انجام نشده، بلکه توسط یک شناور بدون سرنشین در سطح آب انجام شده است."

رسانه‌های محلی گزارش دادند که این حمله در کمتر از 30 کیلومتری تنگه بسفر رخ داده است.

اورالوغلو گفت: "به نظر می‌رسد انفجاری با منشأ خارجی، به ویژه به سمت موتورخانه، با هدف از کار انداختن کامل کشتی رخ داده است."

او افزود: «ما واحدهای لازم را به محل اعزام کرده‌ایم و در حال نظارت بر اوضاع هستیم.»

در ماه دسامبر، ترکیه شاهد یک سری حوادث امنیتی مرتبط با درگیری روسیه و اوکراین بود و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور آن کشور، نسبت به تبدیل شدن دریای سیاه به «منطقه رویارویی» بین طرفین درگیر هشدار داد.

ترکیه که ساحل شمالی آن با اوکراین و کریمه ضمیمه شده است، از زمان حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022، روابط نزدیکی با کی‌یف و مسکو داشته است.

ای‌اف‌پی/ب.ن