شورای همکاری خلیج خواستار مشارکت در هرگونه مذاکرهای درباره جنگ خاورمیانه شد
اربیل (کوردستان۲۴) – کشورهای حوزه خلیج، امروز پنجشنبه ۲۶ مارس، اعلام کردند که میخواهند در هرگونه مذاکرهای بین ایالات متحده و ایران مشارکت داشته باشند.
همچنین تأکید کردند که اگرچه حق دفاع از خود را دارند، اما دیپلماسی را ترجیح میدهند.
جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج، در اظهاراتی رسانهای گفت: «ما بر ضرورت مشارکت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج در هرگونه مذاکره یا توافق برای حل این بحران تأکید میکنیم، به گونهای که به تقویت امنیت و ثبات کمک کند.»
البدیوی گفت که ایران از کشتیها خواسته است برای عبور از تنگه هرمز مبالغی پول بپردازند.
با تشدید تنش بین ایران و آمریکا و اسرائیل، تجارت دریایی و تردد نفتکشها در تنگه هرمز دچار اختلال شده است.
از طرفی دیگر ایران در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل به آن کشور، پایگاهها و منافع آمریکا در کشورهای حوزه خلیج را مورد هدف حملات هوایی قرار داده است و این موجب نگرانی شدید این کشورها شده است.
ایافپی/ب.ن