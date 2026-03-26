مارکو روبیو از مسرور بارزانی به خاطر کمک به صادرات نفت عراق قدردانی کرد
ابراز همدردی وزیر خارجه آمریکا با اقلیم کوردستان
اربیل (کوردستان۲۴) – وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با نخستوزیر اقلیم کوردستان، شهادت تعدادی از پیشمرگان در حمله موشکی ایران به اقلیم کوردستان را تسلیت گفت و از نخستوزیر اقلیم به خاطر فراهم کردن تسهیلات برای صادرات نفت عراق به بازارهای جهان قدردانی کرد.
پنجشنبه ۲۶ مارس ۲۰۲۶، تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده با مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، تماس تلفنی برقرار کرد.
بر پایه بیانیه، وزیر خارجه آمریکا در این مکالمه تلفنی شهادت تعدادی از پیشمرگان در حمله موشکی ایران به اقلیم کوردستان را تسلیت گفت و برای مجروحان حمله بهبودی سریع آرزو کرد.
مارکو روبیو همچنین حملات مستمر ایران و گروههای غیرقانونی عراق به شهروندان آمریکایی و زیرساخت انرژی در سراسر عراق را محکوم کرد.
در بیانیه آمده است که وزیر خارجه آمریکا از نخستوزیر اقلیم کوردستان به خاطر فراهم کردن تسهیلات برای صادرات نفت عراق به بازارهای جهان قدردانی کرد.
روز سهشنبه ۲۴ مارس در حمله موشکی ایران به مقرات نیروی پیشمرگ کوردستان، شش پیشمرگ شهید و ۳۰ پیشمرگ دیگر مجروح شدند. این حملات در سطح منطقهای و بینالمللی به شدت محکوم شدند.
ب.ن