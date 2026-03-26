پیام مشترک کشورهای اروپایی به نچیروان بارزانی و ابراز همدردی با اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان۲۴) – دفتر اتحادیه اروپا و نمایندگی‌های دیپلماتیک کشورهای عضو آن اتحادیه در اقلیم کوردستان، در پیامی مشترک شهادت شماری از پیشمرگان در حمله موشکی اخیر به اقلیم کوردستان را تسلیت گفتند.

ریاست اقلیم کوردستان امروز جمعه ۲۶ مارس ۲۰۲۶ در بیانیه‌ای اعلام کرد که دفتر اتحادیه اروپا و سرکنسول و نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه پیامی مشترک به نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم ارسال کردند و در آن در خصوص حمله موشکی روز سه‌شنبه ۲۴ مارس به منطقه سوران که موجب شهید شدن شش پیشمرگ و مجروح شدن ۳۰ پیشمرگ دیگر شد، ابراز همدردی کردند.

همچنین شهادت پیشمرگان را به رئیس اقلیم و خانواده‌های شهدا تسلیت گفتند و برای مجروحان بهبودی سریع آرزو کردند.

نمایندگی‌های دیپلماتیک اتحادیه اروپا در اقلیم کوردستان، در این پیام که نسخه‌ای از آن به مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم و قباد طالبانی، معاون وی نیز ارسال شده است، نگرانی عمیق خود را نسبت به حملاتی که اخیراً اقلیم کوردستان را هدف قرار دادند، ابراز کردند.

این نمایندگی‌ها در پیام خود بر حمایت از حفظ ثبات و آرامش در منطقه تأکید کردند.

