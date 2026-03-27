در حالی که نبرد مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران به مرز یک ماهگی خود نزدیک می‌شود، گزارش‌های اطلاعاتی واشینگتن حاکی از آن است که به‌رغم بمباران‌های سنگین، بخش بزرگی از توانمندی‌های موشکی و پهپادی ایران کماکان نامشخص یا سالم باقی مانده‌اند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، روز جمعه ۲۷ مارس ۲۰۲۶، پنج منبع آگاه در سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا فاش کردند که ایالات متحده تنها می‌تواند انهدام یک‌سوم از کل زرادخانه موشکی ایران را تأیید کند. این در حالی است که عملیات نظامی علیه اهداف استراتژیک در داخل خاک ایران وارد چهارمین هفته خود شده است.

بر اساس گفته‌های چهار منبع از این میان، سرنوشت یک‌سوم دیگر نیز از موشکی‌های ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ اگرچه احتمال می‌رود بخشی از آن‌ها در حملات آسیب دیده باشند، اما گمانه‌زنی‌های قوی حاکی از آن است که تهران موفق شده این تسلیحات را در تونل‌های عمیق، سیلوهای زیرزمینی و یا زیر آوارهای پایگاه‌های تخریب‌شده پنهان کند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که وضعیت ناوگان پهپادی ایران نیز مشابه است. مقامات آمریکایی می‌گویند، تنها از نابودی یک‌سوم توان پهپادی ایران اطمینان دارند؛ موضوعی که نشان می‌دهد تهران هنوز ذخایر تسلیحاتی وسیعی در اختیار دارد که می‌تواند در هر لحظه آن‌ها را به کار بگیرد.

این گزارش محرمانه که در اختیار رویترز قرار گرفته، عمق پیچیدگی این نبرد را نشان می‌دهد. تحلیلگران نظامی معتقدند حفظ دو‌سوم از زرادخانه استراتژیک توسط ایران، عامل اصلی پافشاری تهران بر شروط سخت‌گیرانه در مذاکرات و عدم تمکین آسان به خواسته‌های دولت ترامپ برای پایان جنگ است. این در حالی است که پیش‌تر مقامات رسمی آمریکا مدعی شده بودند ۹۰ درصد توان موشکی و پهپادی ایران را از بین برده‌اند.