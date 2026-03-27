آکسیوس؛ مکالمه تلفنی جنجالی میان معاون ترامپ و نتانیاهو

40 دقیقه پیش

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، رسماً "جی.دی ونس"، معاون خود را مأمور رهبری تلاش‌های دیپلماتیک واشینگتن برای پایان دادن به جنگ ایران کرد. در همین حال، نشریه آکسیوس از وقوع یک مکالمه تلفنی "تند و پرتنش" میان ونس و نخست‌وزیر اسرائیل خبر داده است.

در نشست روز گذشته هیئت دولت، ترامپ نقش محوری ونس در پرونده ایران را اعلام کرد. ونس که سابقه حضور در جنگ عراق را دارد، قرار است در کنار استیو ویتکوف و جرد کوشنر، برای تدوین یک توافق نهایی تلاش کند.

مقامات کاخ سفید به آکسیوس گفته‌اند که جایگاه ونس و مخالفت دیرینه او با "جنگ‌های ابدی"، او را به چهره‌ای قابل‌تعامل‌تر برای ایرانی‌ها تبدیل کرده است؛ تا جایی که یک مقام ارشد اظهار داشت: اگر تهران نتواند با ونس به توافق برسد، با هیچ‌کس دیگری نخواهد توانست؛ او بهترین فرصت آن‌هاست.

با این حال، گزارش آکسیوس فاش کرد که روز دوشنبه، ونس و بنیامین نتانیاهو مکالمه‌ای تنش‌آمیز داشته‌اند. ونس، در این تماس با انتقاد از نتانیاهو تأکید کرده است که پیش‌بینی‌های اسرائیل درباره فروپاشی سریع حکومت ایران و وقوع اعتراضات مردمی گسترده، فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله داشته است.

این رویکرد باعث شده تا برخی محافل در دولت اسرائیل تلاش کنند چهره ونس را تخریب کرده و او را فردی "ضد جنگ" جلوه دهند. با این حال، مشاوران ونس، تأکید دارند که او پس از آغاز نبرد، همواره خواهان استفاده از "نیروی مرگبار و ناگهانی" برای درهم‌شکستن دشمن بوده است.

پیام واشینگتن به تهران روشن است؛ ونس نماینده جدیت ترامپ برای صلح است، اما اگر دیپلماسی شکست بخورد، گزینه تشدید نظامی گسترده و اعزام لشکر ۸۲ هوابرد به منطقه روی میز است. ونس، پیش از جنگ به واشینگتن‌پست گفته بود: باید مراقب تکرار اشتباهات گذشته باشیم، اما نباید صرفاً در درس‌های گذشته متوقف بمانیم.

در سطح منطقه‌ای، ونس دیدارهای مهمی با نخست‌وزیر قطر و هیئت اماراتی برای بررسی همکاری‌های نظامی و "دیپلماسی زیر بمباران" انجام داده است. همزمان، کشورهای میانجی (پاکستان، مصر و ترکیه) در حال تدارک یک اجلاس صلح در اسلام‌آباد با حضور ونس و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران هستند؛ مشروط بر آنکه تهران چراغ سبز نهایی را از رهبری عالی خود دریافت کند.