خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه فاش کرد که جمهوری اسلامی ایران اواخر امروز پاسخ رسمی خود را در خصوص پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به جنگ، ارائه خواهد کرد.

بر اساس گزارش رویترز، روز جمعه ۲۷ مارس ۲۰۲۶، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و مقامات ارشد کاخ سفید از طریق کشورهای واسطه مطلع شده‌اند که پاسخ ایران به ابتکار صلح واشینگتن، به احتمال زیاد تا پایان امروز (جمعه) به دست آن‌ها خواهد رسید.

در گزارش رویترز آمده است که پیشنهاد ۱۵ ماده‌ای آمریکا که از طریق کشور پاکستان به تهران ارسال شده، شامل مطالبات بسیار سنگین و استراتژیک است. از مهم‌ترین مفاد این پیشنهاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد، برچیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران، محدودسازی توان موشک و واگذاری کنترل عملیاتی تنگه هرمز به نیروهای بین‌المللی.

اگرچه یک مقام ایرانی روز پنجشنبه به رویترز گفته بود که پس از بررسی دقیق این پیشنهاد، به این نتیجه رسیده‌اند که این طرح "صرفاً در خدمت منافع آمریکا و اسرائیل است"، اما در عین حال تأکید کرد که تلاش‌های دیپلماتیک همچنان ادامه دارد و به بن‌بست نرسیده است.

این تحولات دیپلماتیک در حالی صورت می‌گیرد که درگیری‌ها از ۲۸ فوریه گذشته با حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شده است.