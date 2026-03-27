1 ساعت پیش

وزیر امور خارجه ایالات متحده، اعلام کرد که عملیات نظامی این کشور علیه ایران طی هفته‌های آینده به پایان خواهد رسید. وی، با اطمینان تأکید کرد که واشینگتن توانسته است به بخش اعظم اهداف استراتژیک خود دست یابد.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، امروز۲۷ مارس ۲۰۲۶ با اشاره به موفقیت‌آمیز بودن حملات هدفمند، اظهار داشت: ما پیش‌بینی می‌کنیم که این عملیات در بازه زمانی بسیار کوتاهی به فرجام برسد. صحبت ما بر سر چند هفته است، نه چند ماه.

روبیو، صراحتاً اعلام کرد که ارتش آمریکا تمامی اهداف راهبردی تعیین‌شده را در تیررس دارد و قدرت عملیاتی فعلی به‌گونه‌ای است که هیچ نیازی به اعزام نیروی زمینی برای تحقق برنامه‌های ایالات متحده وجود ندارد.

دیپلماسی در سایه نبرد؛ تبادل پیام میان تهران و واشینگتن

در بخش دیگری از سخنانش، روبیو به تلاش‌های دیپلماتیک پنهان اشاره کرد و فاش ساخت که پیام‌هایی میان واشینگتن و تهران رد و بدل شده است. او گفت که طرف ایرانی تمایل خود را برای گفت‌وگو نشان داده، اما هنوز پاسخ قاطع و نهایی به "طرح صلح پیشنهادی آمریکا" ارائه نکرده است. وی، همچنین تأکید کرد که حمایت‌های روسیه از ایران، هیچ خللی در پیشبرد نقشه‌های نظامی آمریکا ایجاد نکرده و نخواهد کرد.

تأکید بر امنیت دریانوردی و هشدار هسته‌ای

وزیر خارجه آمریکا با انتقاد شدید از سیاست‌های ایران در خلیج فارس، تاکید کرد: ایران باید به تلاش‌های غیرقانونی خود برای دریافت باج و مالیات از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز پایان دهد. همچنین جامعه بین‌المللی باید علیه اخاذی‌های تهران در مسیرهای تجارت جهانی یکصدا شود.

روبیو، با اشاره به حملات اخیر به سفارتخانه‌ها و هتل‌ها، دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را یک "دیوانگی محض" توصیف کرد و گفت، جهان نمی‌تواند ریسک هسته‌ای شدن چنین حکومتی را بپذیرد.

در پایان، مارکو روبیو خاطرنشان کرد که اهداف ایالات متحده کاملاً روشن است و با توجه به دقت عملیات‌های جاری، تمامی این اهداف به‌زودی و به‌طور کامل محقق خواهند شد.