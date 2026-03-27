تأکید پاریس بر امنیت تنگه هرمز؛ همسویی فرانسه و آمریکا در برابر تهدیدات موشکی ایران
وزیر امور خارجه فرانسه، از نزدیکی بیسابقه مواضع پاریس و واشینگتن در قبال تنشهای منطقهای خبر داد. وی، پس از گفتگو با همتای آمریکایی خود، مارکو روبیو، تأکید کرد که هر دو کشور هدفی مشترک را دنبال میکنند: نابودی توانمندیهای موشکی بالستیک ایران و بازگرداندن امنیت کامل به تنگه هرمز.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، امروز ۲۷ مارس ۲۰۲۶ در حاشیه نشست وزرای خارجه گروه هفت (G7) در فرانسه، با تمرکز ویژه بر وضعیت بحرانی تنگه هرمز اظهار داشت که تأمین امنیت این شاهراه حیاتی، اولویت مطلق پاریس است.
بارو تصریح کرد: آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز باید بدون قید و شرط احیا شود. پاریس و واشینگتن مصمم هستند که پس از فروکش کردن درگیریهای نظامی، یک سیستم بینالمللی همراهی و حفاظتی برای نفتکشها ایجاد کنند تا ثبات بازار انرژی تضمین شود،
این سخنان نشاندهنده تغییر لحن صریح اروپا و همسویی کامل با رویکرد قاطعانه ایالات متحده در قبال فعالیتهای نظامی ایران در خلیج فارس است.
تنگه هرمز؛ شریان حیاتی جهان
تنگه هرمز تنها مسیر پیوند دهنده خلیج به اقیانوسهای جهان است و به عنوان استراتژیکترین گذرگاه آبی دنیا شناخته میشود.
چرا این تنگه تا این حد حیاتی است؟
- موقعیت ژئوپلیتیک: این تنگه در باریکترین نقطه خود تنها حدود ۳۳ کیلومتر عرض دارد، اما مسیر عبور اصلی بخشی از انرژی جهان است.
- تعداد کشورهای صادرکننده: کشورهای عربستان سعودی، عراق، امارات متحده عربی، کویت و قطر برای رساندن محصولات خود به بازارهای جهانی، وابستگی حیاتی به این تنگه دارند. ایران نیز خود از این مسیر استفاده میکند.
آمار صادرات نفت و انرژی
- میزان صادرات نفت: پیش از تنشهای اخیر، روزانه حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون بشکه نفت خام و فرآوردههای نفتی از این تنگه عبور میکرد. این رقم معادل تقریباً ۲۰٪ تا ۲۵٪ کل مصرف نفت جهان در روز است.
- صادرات غیرنفتی: علاوه بر نفت، این تنگه مسیر اصلی صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) است. قطر به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان LNG جهان، تقریباً تمامی محمولههای خود را از این مسیر ارسال میکند. همچنین بخش بزرگی از تجارت کالا و محصولات پتروشیمی کشورهای حوزه خلیج فارس از این نقطه میگذرد.
بسته شدن یا ناامن شدن این تنگه میتواند باعث جهش ناگهانی قیمت جهانی انرژی و رکود اقتصادی در مقیاس بینالمللی شود؛ به همین دلیل است که فرانسه اکنون بیش از هر زمان دیگری بر ایجاد یک سیستم حفاظتی بینالمللی تأکید دارد