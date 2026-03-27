اعزام ناو هواپیمابر "جورج دبلیو بوش" به خاورمیانه توسط آمریکا
ایالات متحده در حال آمادهسازی برای اعزام یک نیروی دریایی گسترده به منطقه خاورمیانه است تا موقعیت نظامی خود را در جریان تنشهای جاری با ایران تقویت کند.
روز شنبه، شبکه خبری "سیبیاس نیوز" به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ناو هواپیمابر "جورج دبلیو بوش" تحت مسئولیت فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) به منطقه اعزام میشود. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که این ناو و گروه ضربت همراه آن، اوایل ماه جاری میلادی تمرینات نظامی خود را برای آمادگی در یک جنگ تمامعیار با موفقیت به پایان رساندند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، ناو جورج دبلیو بوش تنها شناوری نیست که راهی منطقه شده است؛ بلکه چندین ناوشکن موشکانداز نیز به این نیروها پیوستهاند، از جمله ناوشکن USS Ross روز چهارشنبه گذشته از ایالت ویرجینیا حرکت کرده است و ناوشکنهای USS Donald Cook و USS Mason از ایالت فلوریدا برای مشارکت در عملیاتها علیه ایران راهی منطقه شدهاند.
اعزام این نیروهای تازه در حالی صورت میگیرد که پیش از این، ناو هواپیمابر "جرالد فورد"در منطقه حضور داشت، اما وقوع آتشسوزی در عرشه این ناو، مقامات را مجبور کرد تا آن را برای تعمیرات و بازسازی به خلیج "سودا" در جزیره کرت یونان منتقل کنند. ارتش آمریکا تأکید کرده است که این آتشسوزی ارتباطی با درگیریهای نظامی نداشته و ناشی از عوامل دیگری بوده است.
این تحرکات نظامی در شرایطی انجام میشود که تلاشهای دیپلماتیک برای صلح میان واشینگتن و تهران در مراحل ابتدایی خود قرار دارد.
شبکه خبری "سیانان" اشاره کرده است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از یک سو گزینههای نظامی را که میتواند منجر به تشدید تنشها شود بررسی میکند و از سوی دیگر بر تداوم گفتگوهای دیپلماتیک تأکید دارد؛ هرچند آینده این گفتگوها همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.