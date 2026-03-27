کتائب حزب‌الله برخی کشورهای منطقه را به تسهیل عملیات‌های آمریکا و اسرائیل متهم کرد

1 ساعت پیش

کتائب حزب‌الله عراق اعلام کرد مهلت عدم حمله به سفارت ایالات متحده در بغداد را برای سومین‌بار و به مدت پنج روز دیگر تمدید کرده است؛ اقدامی که هم‌زمان با افزایش تنش‌های منطقه‌ای و ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه صورت می‌گیرد.

بر اساس بیانیه‌ای که روز شنبه ۲۸ مارس ۲۰۲۶ منتشر شد، «ابومجاهد عساف» مسئول امنیتی این گروه تأکید کرد که «دفاع از خاک و مقدسات نیازی به رضایت طرف‌هایی که با دشمنان هماهنگ هستند، ندارد» و افزود که این مهلت جدید باید از سوی طرف‌های مقابل با «هوشیاری و دقت» در نظر گرفته شود.

در این بیانیه، کشورهای اردن، عربستان سعودی و کویت به‌طور مستقیم متهم شده‌اند که خاک آن‌ها به پایگاه یا مبدأ حملات هوایی آمریکا و اسرائیل در منطقه تبدیل شده است.

کتائب حزب‌الله عراق مدعی شد که بخش قابل توجهی از «نقض حاکمیت عراق» و حملات پهپادی علیه این کشور، از خاک این کشورها صورت می‌گیرد.

این گروه همچنین از برخی جریان‌ها که به‌گفته آن در مسیر خلع سلاح گروه‌های مسلح فعالیت می‌کنند، انتقاد کرد و این اقدامات را بخشی از «پروژه مشترک آمریکا و اسرائیل» دانست.

در ادامه بیانیه آمده است که هرگونه نقض یا اقدام علیه این گروه‌ها با پاسخ متناسب روبه‌رو خواهد شد و سازوکار پاسخ‌گویی از طریق میانجی‌ها به طرف‌های مقابل منتقل شده است.

کتائب حزب‌الله عراق در بخش دیگری از این بیانیه تأکید کرد که «هیچ دولت جدیدی در عراق بدون تأیید مقاومت اسلامی شکل نخواهد گرفت»؛ موضعی که نشان‌دهنده تلاش این گروه برای حفظ نقش و نفوذ سیاسی خود در معادلات داخلی عراق است.

این سومین‌بار است که این گروه مهلت تعلیق حملات به سفارت آمریکا را تمدید می‌کند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که عراق به یکی از کانون‌های اصلی تنش‌های منطقه‌ای تبدیل شده و درگیری‌های غیرمستقیم میان نیروهای وابسته به ایران و منافع آمریکا در این کشور ادامه دارد.