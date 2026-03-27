ترامپ: دیگر ملزم به دفاع از ناتو نیستیم

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که کشورش دیگر مجبور نیست به اصول دفاع مشترک در چارچوب پیمان ناتو پایبند باشد. این اظهارات ترامپ تردیدهای گسترده‌ای را در میان متحدان اروپایی درباره آینده این ائتلاف ایجاد کرده است.

دونالد ترامپ طی سخنرانی در "مجمع سرمایه‌گذاری میامی"، نارضایتی شدید خود را نسبت به کشورهای اروپایی ابراز کرد. وی، اظهار داشت که این کشورها حاضر به ارائه همکاری‌های مالی و نظامی به آمریکا نیستند؛ آن هم در شرایطی که حدود یک ماه از آغاز جنگ آمریکا علیه ایران می‌گذرد و تلاش‌ها برای تشکیل ائتلافی جهت حفاظت از تنگه هرمز همچنان ادامه دارد.

رئیس‌جمهور آمریکا گفت: ما همیشه می‌خواستیم در کنار آن‌ها بایستیم، اما اکنون با توجه به اقدامات آن‌ها، فکر می‌کنم دیگر مجبور به انجام این کار نیستیم، مگر نه؟. وی، همچنین افزود: چرا ما باید با آن‌ها باشیم وقتی آن‌ها با ما نیستند؟ آن‌ها با ما نبودند.

این تنش‌ها در حالی بالا گرفته است که واشینگتن در اواخر ماه گذشته، بدون مشورت با متحدان اروپایی خود، تصمیم به حمله به ایران گرفت؛ اقدامی که اکثر رهبران ناتو با آن مخالف بودند.

روابط ترامپ با ناتو همواره پرفراز و نشیب بوده است، به ویژه در مورد "ماده ٥" پیمان ناتو مبنی بر، "حمله به هر یک از اعضا، حمله به تمام اعضا تلقی می‌شود".

علاوه بر موضوع ایران، روابط واشینگتن و بروکسل در سال جاری میلادی پس از تهدید ترامپ به اشغال "گرینلند" (منطقه تحت حاکمیت دانمارک و عضو ناتو) بیش از پیش رو به تیرگی نهاده است. این موضوع بار دیگر اعتماد میان آمریکا و متحدان دیرینه‌اش در اروپا را با خطری جدی مواجه کرده است.