ارتش اسرائیل: حمله گسترده ۵۰ جنگنده به تأسیسات هستهای و نظامی ایران
ارتش اسرائیل جزئیات یک حمله هوایی گسترده به تأسیسات هستهای و نظامی ایران را فاش کرد. بر اساس این گزارش، دهها فروند جنگنده در عملیاتی پیچیده، اهدافی را در سه منطقه مختلف مورد هدف قرار دادند.
امروز شنبه، ۲۸ مارس ۲۰۲۶، ارتش اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی "ایکس" اعلام کرد که روز جمعه، ۲۷ مارس، بیش از ۵۰ فروند هواپیمای جنگی با استناد به دادههای دقیق اطلاعاتی، زیرساختهای نظامی ایران را در سه نقطه کلیدی درهم کوبیدند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که این حملات شامل بمباران مجتمع آب سنگین اراک (ویژه تولید پلوتونیوم تسلیحاتی) و یک کارخانه تولید مواد منفجره جهت غنیسازی اورانیوم در شهر یزد بوده است.
سخنگوی ارتش اسرائیل تصریح کرد که این عملیات در سه مرحله و طی چندین ساعت انجام شده است. در این حملات، چندین مجتمع صنایع نظامی و پایگاههای وابسته به وزارت دفاع ایران که مسئول تولید مهمات پیشرفته برای گروههای حماس و حزبالله بودند، هدف قرار گرفتند. همچنین، مراکز تولید قطعات موشکهای بالستیک و سامانههای پدافند هوایی نیز از بین رفتهاند.
در پایان این بیانیه تأکید شده است که انهدام این اهداف، ضربهای مهلک به توانمندیهای ایران در ساخت موشکهای بالستیک و تسلیحات هستهای وارد کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که به حملات خود علیه صنایع نظامی ایران تا نابودی کامل زیرساختهایی که طی سالیان متمادی ایجاد شدهاند، ادامه خواهد داد.